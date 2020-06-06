كاليفورنيا تستأنف المنافسات الرياضية والانتاج السينمائي والتلفزيوني في 12 يونيو

قال مسؤولو ولاية كاليفورنيا الأمريكية إنه سيتم استئناف الانتاج السينمائي والتلفزيوني في الولاية في 12 يونيو حزيران بعد الموافقة على إرشادات جديدة لمنع نشر فيروس كورونا المستجد.

وقال بيان من إدارة الصحة بكاليفورنيا إنه سيتعين على المنتجين الحصول على موافقة مسؤولي الصحة المحليين لاستئناف، وذلك بحسب رويترز.

كما سمحت الولاية بإقامة المنافسات الرياضية الاحترافية بدون جماهير بدءا من 12 يونيو حزيران الجاري.

وتسمح القواعد الجديدة في كاليفورنيا للرياضيين بالمشاركة في المنافسات لكن مع اتباع البروتوكولات الصحية وربما تقرر السلطات تجميد النشاط الرياضي مجددا إذا ازداد عدد حالات الإصابة.

كما ستعيد كاليفورنيا، أكبر الولايات الأمريكية من حيث عدد السكان، فتح صالات الألعاب البدنية بجانب الحدائق والمتاحف والمخيمات وعودة الانتاج السينمائي يوم 12 هذا الشهر.

وأصيب 1.9 مليون أمريكي بفيروس كورونا وتوفي أكثر من 108 آلاف شخص منذ ظهور أول حالة إصابة بوباء كوفيد-19.