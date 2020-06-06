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أحداث في صور

رجل أمن يساعد مواطنا على لبس الكمامة لدى دخوله أحد الجوامع في الرياض

«رويترز »

رجل أمن يساعد مواطنا على لبس الكمامة لدى دخوله أحد الجوامع في العاصمة الرياض لأداء صلاة الجمعة أمس.

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