رجل أمن يساعد مواطنا على لبس الكمامة لدى دخوله أحد الجوامع في الرياض

رجل أمن يساعد مواطنا على لبس الكمامة لدى دخوله أحد الجوامع في العاصمة الرياض لأداء صلاة الجمعة أمس.
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