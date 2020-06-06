390 ألف وفاة عالميا .. والوباء يواصل انتشاره السريع في أمريكا اللاتينية

ممارسة صحية تأخذ عينة للفحص في أحد شوارع العاصمة المالديفية ماليه. «الفرنسية» عامل يطهر ساحة قصر فرساي في فرنسا. «الفرنسية»

فيما تجاوزت أعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد 390 ألفا، وتخطت الإصابات 6.6 مليون إصابة، يواصل الوباء انتشاره السريع في أنحاء أمريكا اللاتينية ليزيد من الضغوط على الأنظمة الصحية.

وباتت البرازيل التي تعدادها 212 مليون نسمة خلف الولايات المتحدة وبريطانيا، متقدمة على إيطاليا، لتصبح ثالث دولة أكثر تضررا بالوباء في العالم.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية أكثر من 34 ألف وفاة بفيروس كورونا مع تسجيل رقم قياسي جديد من الوفيات اليومية بلغ 1473.

غير أن المجتمع العلمي في البرازيل يعد هذه الأرقام أقل بكثير من الواقع.

ولا يزال الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو يؤيد العودة إلى النشاط الاقتصادي الطبيعي، رغم تدابير العزل التي يفرضها حكام الولايات.

وأمام النقص الخطير في الأكسجين اللازم لإبقاء المرضى على قيد الحياة، أعلنت حكومة البيرو أن عدد الوفيات تجاوز عتبة خمسة آلاف.

ويتسارع انتشار الوباء أيضا في المكسيك التي تجاوزت الأربعاء الماضي عتبة ألف وفاة في 24 ساعة للمرة الأولى. والحصيلة الإجمالية تتجاوز 11 ألف وفاة.

على المستوى العالمي، تسبب الوباء بوفاة 390868 شخصا منذ أن ظهر في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي في الصين. وتبقى الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا مع 108 آلاف وفاة، تليها بريطانيا 39 ألفا و904 وفيات، والبرازيل 34 ألفا و21 وفاة، وإيطاليا 33 ألفا و689 وفاة.

كما تم تسجيل 6،640،290 إصابة مثبتة في 196 بلدا ومنطقة، وإعلان تعافي 2867400 من هذه الحالات.

وعلى صعيد القارات، سجلت أوروبا 181769 وفاة من 2230707 إصابات حتى أمس. وسجلت الولايات المتحدة وكندا معا 115910 وفاة من بين 1966386 إصابة. وفي أمريكا اللاتينية والكاريبي، تم تسجيل 60327 وفاة من بين 1195940 إصابة. وبلغ عدد الوفيات المعلنة في آسيا 17876 من بين 620353 إصابة، وفي الشرق الأوسط 10100 وفاة من بين 447993 إصابة، وفي إفريقيا 4755 وفاة من بين 170286 إصابة، وفي أوقيانيا 131 وفاة من بين 8632 إصابة.

وفي فرنسا، حيث أودى كوفيد - 19 بحياة 29065 شخصا، أعلن البروفسور جان - فرنسوا ديلفريسي رئيس المجلس العلمي في فرنسا أمس أن "الفيروس لا يزال موجودا خصوصا في بعض المناطق، لكن انتشاره بطيء".

وبعد الانتقادات الشديدة التي وجهها علماء للدراسة التي نشرتها مجلة "دي لانسيت" حول فاعلية عقار هيدروكسي كلوروكين في علاج كوفيد - 19 وكانت وراء قيام منظمة الصحة العالمية بتعليق التجارب السريرية حول هذا العقار، فقدت هذه الدراسة أخيرا مصداقيتها أمس الأول الخميس بعدما طلب ثلاثة من معديها الأربعة سحبها.

ولا يزال السباق للتوصل إلى لقاح وعلاج لهذا الوباء مستمرا بين كبرى شركات تصنيع الأدوية.

وفي هذا السياق، رحبت منظمة الصحة العالمية، بجمع قمة التحالف الدولي للقاحات والتحصين "جافي"، 8.8 مليار دولار من التبرعات لتمويل لقاحات الأمراض المعدية، بينما يكافح العالم كوفيد - 19 ويبحث عن طرق لتطوير لقاح وعلاج العدوى، وهي التبرعات التي فاقت الهدف المبدئي لجمع 7،4 مليار دولار. وأشارت المنظمة إلى أن التعهدات ستمكن "جافي" من حماية الجيل القادم من الأمراض ووصول 300 مليون طفل إضافي للقاحات بحلول 2025. وأوضح الدكتور تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن جائحة كوفيد - 19، كشفت عن المكاسب التي يمكن تحقيقها من خلال حملات التطعيم، وأهمية وجود لقاح آمن وفاعل ضد الفيروس يصل إلى الجميع بشكل عادل، مشيرا إلى أن التزامات التمويل التي أعلن عنها ستجعل "جافي" أكثر قدرة على الحفاظ على التلقيحات في البلدان ذات الدخل المنخفض وبما يخفف من تأثير جائحة كوفيد - 19 وتعزيز النظم الصحية.

من جهة أخرى، ناقش وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي الرد على جائحة كورونا المستجد في مجال الرقابة الحدودية الداخلية وحرية تنقل الأشخاص.

وأوضح الوزراء بعد اجتماع عبر الفيديو أنه مع تحسن الوضع الصحي العام تعمل جميع الدول الأعضاء على تخفيف الإغلاق والرفع التدريجي لبعض الإجراءات التي تم تطبيقها على المستوى الوطني أو الإقليمي، وهذا يشمل الرفع التدريجي لضوابط الحدود والاستعادة الكاملة لحرية تنقل الأشخاص التي كانت محدودة بسبب الوباء.

وأعلن المجلس الوزاري الأوروبي أن أغلبية الدول الأعضاء ستقوم برفع الضوابط عن حدودها الداخلية والقيود المفروضة على السفر ذات الصلة بحلول 15 حزيران (يونيو)، بينما من المقرر أن تتبعها دول أخرى حتى نهاية الشهر.

واتفق الوزراء على أن أي قيود متبقية ستستند إلى معايير موضوعية تتعلق بالصحة وغير تمييزية ومتناسبة، وأنهم سيواصلون التنسيق بشكل وثيق وتحت إشراف المفوضية الأوروبية.

كما ناقش الوزراء أيضا المدة التي ينبغي الحفاظ على قيود السفر في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بدخول مواطني الدول الأخرى، وما المعايير والتدابير التي يمكن تطبيقها بمجرد بدء رفع القيود؟.

واتفقوا على نهج موحد للرفع التدريجي للقيود المفروضة على السفر غير الضروري الذي من غير المتوقع أن يتم قبل الأول من تموز (يوليو)، مشيرين في الوقت نفسه إلى الحاجة إلى معايير واضحة للخطوات المقبلة.