إعادة تشديد الإجراءات الاحترازية في جدة .. ومراقبة عدد الحالات الحرجة في الرياض

رجال الأمن يواصلون متابعة تطبيق منع التجول في جميع المناطق. "واس"

قررت وزارة الداخلية إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لـ15 يوما؛ تبدأ من السبت السادس من حزيران (يونيو) الجاري، حتى نهاية السبت 20 حزيران (يونيو)، مشددة على استمرار مراقبة عدد الحالات الحرجة في مدينة الرياض بسبب ارتفاعها في الأيام الأخيرة.

وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة أن القرار يأتي بناء على التقييم الصحي المرفوع من الجهات الصحية المختصة بعد مراجعتها للوضع الوبائي، ونسب الإشغال المرتفعة لأقسام العناية المركزة، عملا بما نص عليه البيان المنشور في 25 أيار (مايو) الماضي، من أن جميع الإجراءات الواردة فيه تخضع للتقييم والمراجعة الدورية، للنظر في تمديد أي مرحلة أو العودة عنها إلى اتخاذ إجراءات احترازية مشددة، بحسب ما تقتضيه المعطيات الصحية.

ووفقا للمصدر، تشمل الاحترازات المطبقة في مدينة جدة منع التجول في جميع أنحاء المدينة من الساعة الثالثة عصرا إلى السادسة صباحا، وتعليق أداء الصلوات في المساجد، والحضور إلى مقرات العمل في الوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

كما تشمل الاحترازات تعليق تقديم الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي، واستمرار السماح بالرحلات الداخلية الجوية والبرية وعبر القطارات، والسماح بالدخول والخروج من المدينة في غير أوقات منع التجول، ومنع أي تجمعات لأكثر من خمسة أشخاص.

وتقضي الإجراءات كذلك باستمرار الفئات المستثناة بقرارات سابقة في ممارسة أعمالها، مع مراعاة أن يكون ذلك في أضيق نطاق، ووفـق الإجراءات والضوابط التـي تضعها الجهة المعنية.

وشدد المصدر على استمرار مراقبة عدد الحالات الحرجة في مدينة الرياض، التي تشهد ارتفاعا مستمرا خلال الأيام الأخيرة، استعدادا لأخذ الإجراء المناسب في حال استمر هذا الارتفاع.

وأوضح المصدر أن بقية مدن ومحافظات المملكة سيستمر الوضع بها كما هو المعمول به حاليا. وأكد أنه في حال ظهور بوادر توجب إجراء تغيير في الآلية في أي منطقة أو محافظة أو مدينة أو حي فإن ذلك سيعلن في حينه. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2591 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 95748 إصابة، بينها 24490 حالة نشطة، منها 1412 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي حالات التعافي ارتفع بشفاء 1651 حالة جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 70616 حالة، مشيرة إلى تسجيل 31 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 642 وفاة، كان بعضهم يعاني أمراضا مزمنة. ووفقا لتقرير الوزارة بلغ عدد الفحوص الجديدة 21763 فحصا، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 908972 فحصا‬.

ودعت وزارة الصحة، الجميع، إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون باعتباره أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، وجددت التأكيد على ضرورة وضع كمامة، طبية أو قماشية، أو غطاء محكم على الأنف والفم، عند الخروج من المنزل، مستثنية من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جددت الوزارة التوصية لكل من لديه أعراض، أو يرغب التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.