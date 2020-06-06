الأسهم الأمريكية ترتفع بدعم تقرير إيجابي لانخفاض معدلات البطالة

ارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة بعد تقرير وظائف إيجابي بشكل لافت للنظر لشهر مايو أيار قدم على غير المتوقع أوضح مؤشر حتى الآن على أن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو تعاف أسرع من المتوقع، وذلك بحسب رويتزر.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 829.16 نقطة، أي ما يعادل 3.15 بالمئة، إلى 27110.98 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 81.58 نقطة، أو 2.62 بالمئة، إلى 3193.93 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 198.27 نقطة، أو 2.06 بالمئة، إلى 9814.08 نقطة.