لا نهاية لوباء كوفيد - 19 قبل اختفاء الفيروس من العالم

قالت منظمة الصحة العالمية أمس إن بعض الدول يشهد زيادات طفيفة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد مع تخفيف إجراءات العزل العام، مضيفة أنه يتعين على الناس الاستمرار في حماية أنفسهم من الفيروس.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس في إفادة صحافية في مقر الأمم المتحدة في جنيف، "فيما يتعلق باتجاهات تصاعدية طفيفة، نعم نرى هذا في دول بجميع أنحاء العالم، وأنا لا أتحدث هنا عن أوروبا خصوصا، عند تخفيف إجراءات العزل العام، وتخفيف تدابير التباعد الاجتماعي. يفسر الناس هذا في بعض الأحيان على أن الأمر قد انتهى"، وذلك بحسب "رويترز".

وأضافت "لم ينته بعد، ولن ينتهي حتى اللحظة التي لا يكون فيها الفيروس موجودا في أي مكان في العالم".

وفي إشارة إلى مظاهرات الاحتجاج في الولايات المتحدة على مقتل جورج فلويد قبل عشرة أيام، طالبت هاريس المحتجين باتخاذ الاحتياطات اللازمة. وقالت "رأينا بالتأكيد كثيرا من الانفعالات هذا الأسبوع، وشاهدنا أناسا يشعرون بالاحتياج للخروج والتعبير عن أحاسيسهم. نطالبهم بأن يتذكروا ضرورة حماية أنفسهم وحماية الآخرين".

وقالت هاريس إن منظمة الصحة العالمية تنصح الناس بالتباعد عن بعضهم لمسافة لا تقل عن متر واحد وغسل اليدين كثيرا وتجنب لمس الفم والأنف والعينين لتفادي الإصابة.

من جانب آخر، قالت منظمة الصحة العالمية إن طرد ممثلتها في غينيا الاستوائية جاء في أعقاب "سوء تفاهم حول البيانات"، ونفت أن تكون ممثلة المنظمة زورت أرقام حالات الإصابة بمرض كوفيد - 19 في الدولة الواقعة في وسط إفريقيا.

كانت حكومة غينيا الاستوائية قد طلبت من منظمة الصحة في 26 أيار (مايو) إبعاد ممثلتها تريفوني نكورونزيزا على الفور، وقال رئيس الوزراء لأعضاء البرلمان في وقت لاحق إنها، ضخمت أعداد حالات الإصابة بكوفيد - 19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد. وأكدت المنظمة طرد نكورونزيزا في مؤتمر صحافي أمس الأول دون تقديم أي تفاصيل، قبل أن تصدر بيانا في وقت لاحق من اليوم نفسه تصف فيه قرار الحكومة بأنه "مؤسف" وتدافع عن نزاهة نكورونزيزا.