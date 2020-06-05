«فيسبوك» تتيح للمستخدمين حذف منشوراتهم القديمة

أعلنت شركة فيسبوك، إطلاق ميزتها الجديدة المسماة "إدارة النشاط"، التي تهدف إلى تمكين المستخدمين من حذف المنشورات القديمة.

ووفقا لموقع صحيفة "الجارديان" البريطانية، تسمح الخاصية الجديدة للمستخدم، بحذف مئات أو حتى آلاف المنشورات القديمة مرة واحدة.

وتتيح الخاصية الجديدة، المتوافرة حاليا عبر تطبيق فيسبوك المخصص للهواتف المحمولة، البحث باستخدام تاريخ محدد أو خلال فترة زمنية أو بذكر اسم شخص معين، بهدف حذف أي منشورات غير مرغوب في الاحتفاظ بها على "فيسبوك".

كما تمكن الخاصية الجديدة مستخدمي تطبيق فيسبوك من إخفاء المضمون القديم مع الاحتفاظ به للاستخدام الشخصي في أرشيف، في حالة عدم الرغبة في الحذف.

وفي بيان صادر عن فيسبوك، أعلن الموقع أنه يتفهم أن "منشورات الأشخاص قبل أعوام سابقة ربما لا تمثلهم اليوم".

وأشار البيان كذلك إلى "الاستمرار في تطوير طرق جديدة لاحترام خصوصية الأشخاص بتوفير مزيد من الشفافية والتحكم".

ويرى عدد من المواقع والصفحات المتخصصة في مجال التكنولوجيا، أن إطلاق فيسبوك للخاصية الجديدة هو دليل على انتباه الموقع لعزوف المستخدمين الأصغر سنا عن مواقع التواصل الاجتماعي التقليدية، تجنبا لاحتفاظ هذه المواقع بمواد "ربما تتسبب في إيذائهم فيما بعد".

أما تطبيق إنستجرام، المملوك من قبل شركة فيسبوك، فقد تعامل سابقا مع الأمر بالفعل، حيث يتمتع بخاصية القصة التي يتم حذفها تلقائيا بعد فترة زمنية محددة.