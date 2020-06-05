إقالة وزيرة تربية بعد طلب شراء سكاكر بمليوني يورو

أقيلت ريجاسوا أندريامانانا وزيرة التربية والتعليم في مدغشقر أمس الأول، بعد أيام قليلة من إعلانها خطة لشراء السكاكر للتلاميذ لتخفيف مرورة الشاي العشبي الذي روج له رئيس البلاد أندري راجولينا لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت أندريامانانا أنها طلبت سكاكر بقيمة مليوني يورو وذلك بحسب "الفرنسية".

وقالت إلى وسائل إعلام إن "شراء السكاكر، بمعدل ثلاثة لكل شخص، كان مخططا بهدف تقديمه مع شاي كوفيد - أورجانكس للتلاميذ" موضحة أن طعم هذا المشروب مر.

ولم يتم التحقق من الفوائد المحتملة لهذا الشاي العشبي حتى الآن في أي دراسة علمية.

وقد أثارت طلبية السكاكر هذه سخطا لدى سكان الجزيرة التي تعد من أفقر الدول في العالم، وتم إلغاؤها أخيرا.

وأقال مجلس الوزراء الذي عقد أمس الأول، بموجب بيان صحافي، أندريامانانا.