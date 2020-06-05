مايو الماضي يسجل أعلى درجات حرارة في تاريخ الشهر

شهد العالم الشهر الفائت أكثر أشهر أيار (مايو) حرا على الإطلاق، بحسب هيئة "كوبرنيكوس" الأوروبية المتخصصة في شؤون التغير المناخي التي تحدثت عن درجات حرارة أعلى بكثير من المعدل الطبيعي، خصوصا في المنطقة القطبية الشمالية.

وأشارت الهيئة الأوروبية في بيان إلى أن "أيار (مايو) الفائت شهد مستوى حرارة أعلى بـ 0.63 درجة مئوية من معدل درجات الحرارة في هذا الشهر خلال الفترة بين 1981 و2010، ما يجعله أكثر أشهر أيار (مايو) حرا منذ بدء تسجيل البيانات في هذا المجال". وفاق معدل الحرارة خلال الشهر الماضي ذلك المسجل في أيار (مايو) من عامي 2016 و2017.

وأوضحت هيئة "كوبرنيكوس" بأن أعلى درجات الحرارة مقارنة بالمعدل الطبيعي سجلت في سيبيريا حيث فاقت هذا المعدل بنحو عشر درجات مئوية وذلك بحسب "الفرنسية".

وفي شمال غرب المنطقة، لم يحصل قبلا انهيار للجليد في نهري أوب وإينيسي في هذا الوقت الباكر وفق "كوبرنيكوس".

وقد كان الربيع حارا بصورة خاصة في جزء كبير من المنطقة القطبية الشمالية، خصوصا في غرب ألاسكا وأيضا في أنتركتيكا.