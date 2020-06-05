ترمب : السعودية وروسيا ساعدتا في إنقاذ صناعة النفط الأمريكي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم في مؤتمر صحفي أن السعودية وروسيا ساعدتا في إنقاذ صناعة النفط الأمريكي ،وقال أن إعلان إضافة 2.5 مليون وظيفة في مايو كان صادما للبعض ، ووقع قرارا لحماية الرواتب من تداعيات كورونا وقال سنعمل على إعادة فتح اقتصادنا وفيما يخص كورونا قال أننا نحقق تقدم كبير جدا بشأن لقاحات كورونا حيث أنقذنا أرواح الملايين بقرار إغلاق الولايات و كورونا كان هدية سيئة جدا من الصين ، وقال ترمب أن الحرس الوطني أنهى الفوضى في مدينة منيابوليس . وقال ترمب فرضنا على الصين عشرات المليارات من الرسوم واستغلت الصين أمريكا على مدى سنوات ولن يلحق الاقتصاد الصيني باقتصادنا