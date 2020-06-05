قرابة 4000 مسجد ساندت جوامع المملكة وخففت الزحام وسط التزام بالإجراءات الاحترازية

أسهم فتح 3869 مسجداً إضافياً للجوامع بمناطق المملكة التي اعتمدتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لإقامة صلاة الجمعة مؤقتاً اعتباراً من اليوم الجمعة الثالث عشر من شهر شوال الجاري 1441هـ وحتى أشعار آخر، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الوزارة لتخفيف الزحام بالجوامع وتحقيق التباعد بين المصلين ضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة لمنع تفشي وباء كورونا المستجد بحسب "واس".

وشهدت مساجد وجوامع المملكة اليوم انتظام وتحقيق للتباعد بين المصلين والتزام بالتعليمات التي أقرتها وزارة الشؤون والدعوة والإرشاد لحماية المصلين وسلامتهم وفق البروتوكولات المتعمدة من الجهات المختصة ومنها تحقيق التباعد ولبس الكمامات وتعقيم وغسل اليدين والوضوء في المنازل وإحضار السجادة وعدم حضور كبار السن والمرضى.

كما زودت الوزارة أئمة المساجد بالخطب التي أعدتها بإشراف فريق مختص من العلماء والمشايخ، والتي تم إدراجها عبر بوابتها الإلكترونية وخصصت للحديث عن جائحة كورونا ودور الفرد والجماعة في الأخذ بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة - رعاها الله - لمنع انتشار فيروس كورونا، إلى جانب التأكيد على أن حفظ النفس من أجل مقاصد الشريعة، وأن تنفيذ التعليمات من الواجبات الشرعية التي يأثم المسلم بتركها.

وفي سياق متصل، أشاد المصلون بالمساجد والجوامع بالجهود التي تقدمها الدولة ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تهيئة المساجد والجوامع وفق الإجراءات الاحترازية وتوفير الأجواء الإيمانية لتأدية الصلاة بكل خشوع وطمأنينة، كما أشادوا بمشاركة مختلف قطاعات الدولة والفرق التطوعية في توفير الأمن والسلامة للمصلين ومتابعة تنفيذ كافة التعليمات التي تضمن سلامة وأمن المواطنين والمقيمين.

