تراجع معدل البطالة يقفز بالأسهم الأمريكية.. "داو جونز" يصعد 2.1%

قفزت الأسهم الأمريكية اليوم بعد أن أظهر تقرير يحظى بمتابعة وثيقة انخفاضا مفاجئا في معدل البطالة بالولايات المتحدة، مما يعزز الآمال في تعاف اقتصادي سريع من تراجع مدفوع بأزمة فيروس كورونا.

وارتفع المؤشر داو جونز 554 نقطة أو ما يعادل 2.11 في المائة إلى 26836 نقطة. واستهل المؤشر ستاندرد آند بورز على ارتفاع بمقدار 51 نقطة أو ما يعادل 1.65 في المائة إلى 3163 نقطة بينما ربح المؤشر ناسداك 87 نقطة أو ما يعادل 0.91 في المائة إلى 9703 نقطة، وفقا لـ"رويترز".