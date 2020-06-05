الكويت تعتمد دواء أفيغان الياباني لعلاج حالات كورونا الخفيفة والمتوسطة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية أنها ستستلم الأسبوع المقبل الشحنة الأولى من الدواء الياباني «أفيجان» Favipiravir بعد نتائجه الإيجابية في التجارب السريرية التي أجرتها العديد من الدول للحالات الخفيفة والمتوسطة من مصابي فيروس كورونا بحسب "كونا".

و الشحنة الأولى التي تتسلمها الكويت الأسبوع المقبل من هذا الدواء تأتي ضمن العناصر المخصصة للاستجابة الطارئة والأغراض الانسانية ولا تحمل قيمة تجارية من الحكومة اليابانية وأن الاستخدام سيكون وفقاً لدليل ارشادات الاستخدام المعد من اليابان وحسب توصيات منظمة الصحة العالمية والنظم واللوائح المتبعة في دولة الكويت.