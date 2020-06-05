تراجع ثقة المستهلكين البريطانيين إلى أدنى مستوى في 10 سنوات

أظهر مسح اليوم أن ثقة المستهلكين البريطانيين انخفضت في أواخر مايو لأدنى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات مضت إذ ينتاب القلق الناس بشأن ارتفاع البطالة وانخفاض أسعار المنازل بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقالت شركة جي.إف.كيه المتخصصة في استطلاعات الرأي إن مؤشرها لثقة المستهلكين انخفض إلى -36 في النصف الثاني من الشهر الماضي من -34 في أول أسبوعين وهو أدنى مستوياته منذ يناير 2009 ولا يبعد كثيرا عن أدنى مستوى للسلسلة عند -39 والذي لامسه المؤشر في يوليو 2008، وفقا لـ"رويترز".

وقال جو ستاتون مدير استراتيجية العملاء لدى جي.إف.كيه "في ظل غياب مؤشر على احتمال حدوث انتعاش على شكل (‭V‬)، يظل المستهلكون في حالة من التشاؤم بشأن أوضاعهم المالية وصورة الاقتصاد الأوسع نطاقا في السنة القادمة".

وقال إن المؤشر الإيجابي الوحيد في المسح جاء من ارتفاع بواقع ست نقاط لمقياس بشأن مدى رغبة المستهلكين في شراء السلع مرتفعة الثمن.