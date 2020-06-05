الصحة: عينات كورونا تفحص في مختبراتنا .. وإجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات

جانب من تهيئة المساجد لصلاة الجمعة اليوم."واس"

قال الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن عينات كورونا تفحص في مختبرات تابعة للوزارة، أو بموجب اعتمادات، ونتيجة العينة تظهر خلال يومين إلى أربعة أيام.

وأضاف المتحدث باسم "الصحة"، في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، أنه "لا يمكن للمريض أن يبقى 14 يوما في مستشفى دون تأكيد حالة إصابته بفيروس كورونا من عدمه، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من نشر هذه المعلومات المغلوطة".

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 1975 حالة إصابة جديدة بكورونا في السعودية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 93157 إصابة، بينها 23581 حالة نشطة، منها 1381 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي حالات التعافي ارتفع إلى 68965 حالة، بشفاء 806 حالات جديدة أمس.

وأشارت إلى تسجيل 32 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 611 حالة، عانى بعضها أمراضا مزمنة.

وفيما يخص الفحوص المخبرية في المملكة، بينت "الصحة" أنه تمت إضافة فحوص جديدة بعدد 16246 فحصا، ليصل إجمالي الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى 887209.

وتوزعت الحالات الجديدة في عدد من المدن، حيث سجلت الرياض 675 حالة، ومكة 286، وجدة 259، والمدينة 124، والهفوف 112، والدمام 53، والقطيف 49، والطائف 42، وتبوك 36، والجبيل 31، والخبر 26، وبيش 21، والمبرز 17، وحائل 17، وخميس مشيط 15، وخليص 15، وينبع 14، والخرج 12، وأبها 11، ونجران عشر، ورماح تسع، وحريملاء ثمان، والظهران سبع، والجفر ست، وبريدة ست، والمجمعة ست، وبقيق خمس، وشرورة خمس، وعفيف خمس، والمجاردة أربع، صبيا أربع، والدرعية أربع، والسليل أربع، وساجر أربع، وثادق أربع.

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون ولبس كمامة، سواء كانت طبية أو قماشية أو غطاء محكما على الأنف والفم عند الخروج من المنزل، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق، مشيرة إلى أن ذلك أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا.

وجددت "الصحة" التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب في التقييم، باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.

من جانب آخر، حدد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة مكة المكرمة، ممثلا في إدارة المساجد والدعوة والإرشاد، الجوامع والمساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة في محافظة جدة، وهي 1377 جامعا ومسجدا في مختلف أنحاء المحافظة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي حالة امتلاء هذه الجوامع، على المصلين التوجه إلى أقرب مسجد مجاور والمحدد ضمن المساجد التي ستقام فيها صلاة الجمعة.

وأكد الدكتور سالم الخامري مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة مكة المكرمة، ضرورة تقيد المصلين بالإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة وسلامة الجميع، ومنها إحضار السجادة الخاصة ولبس الكمامات، وتجنب المصافحة، والحرص على التباعد الجسدي بما لا يقل عن مترين بين المصلين، والحرص على عدم التزاحم عند الدخول والخروج والتعاون مع فرق التنظيم للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.