«العشرين» تبحث نهجا شاملا لسياسات الاقتصاد الرقمي ومستقبل الرقمنة

عقد فريق عمل الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين اجتماعات افتراضية متتالية من 3 إلى 4 يونيو 2020، لمناقشة نهج شامل لسياسات الاقتصاد الرقمي ومستقبل الرقمنة.

وناقشت الدول الأعضاء في مجموعة العشرين والدول المستضافة والمنظمات الدولية والإقليمية آخر مستجدات المواضيع المقترحة ضمن أجندة فريق عمل الاقتصاد الرقمي لهذا العام، إضافة إلى أهمية الرقمنة في ضمان استمرارية الأعمال خلال أزمة كوفيد - 19.

وأدرجت تدفق البيانات والمدن الذكية وقياس الاقتصاد الرقمي والأمن الرقمي ضمن مواضيع جدول الأعمال، إضافة إلى مبادرة اتصال العالم بحلول عام 2030، كما ناقش الأعضاء الرقمنة في إطار الأزمة الحالية والرؤية طويلة المدى للاستخدام الأمثل للأدوات الرقمية في تعزيز المرونة الاقتصادية وتعزيز المحافظة على الوظائف.

وعقدت جلسة حوار يوم 1 يونيو قبل اجتماع فريق عمل الاقتصاد الرقمي، وناقشت أخلاقيات الذكاء الاصطناعي "AI" ودورها في الاستجابة للأزمات الناتجة عن الأوبئة، وضم الحوار خبراء من القطاعين العام والخاص إضافة إلى مختصين من المجال الأكاديمي لمناقشة دور الحكومات في تطوير سياسات وأنظمة الذكاء الاصطناعي.

وتطرق الاجتماع إلى إمكانية استخدام التكنولوجيا في مختلف القطاعات، وكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي كوسيلة فعالة في الاستجابة للأزمات، وتناول الحوار دور مجموعة العشرين في مناقشات سياسات الذكاء الاصطناعي وإمكانية إدراجها ضمن برنامج أعمال مجموعة العشرين على المدى الطويل.

وسيعمل وزراء الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين على مراجعة واستكمال ما توصل إليه فريق العمل في اجتماعهم الذي سيعقد في يوليو المقبل.