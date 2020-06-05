«المياه» تنفذ 84 مشروعا بقيمة 2.76 مليار ريال حتى نهاية مايو

انجزت "شركة المياه" 40 مشروعا لخدمات المياه بتكلفة 1.165مليار ريال.



انتهت شركة المياه الوطنية من تنفيذ 84 مشروعا مائيا وبيئيا حتى نهاية أيار ( مايو) من العام الجاري 2020 في مناطق المملكة بتكلفة بلغت 2.76 مليار ريال.

ويأتي تنفيذ هذه المشاريع لخدمة 630 ألف مستفيد إضافي في جميع أنحاء المملكة، إضافة إلى أنها تسعى إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 وأهدافها الرامية إلى رفع نسب التغطية بالخدمات المائية والبيئية في مناطق المملكة كافة، وفق أفضل المعايير في هذا المجال.

وأكدت الشركة، أنها تواصل العمل بخطى متسارعة لإنجاز عديد من المشاريع الحيوية المهمة التي تهدف إلى خدمة المواطن والمقيم، فضلا عن الرقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم، ورفع الكفاءة التشغيلية، وزيادة نسب تغطية الخدمات في قطاعي المياه والصرف الصحي في المملكة.

وبينت أن حزمة المشاريع المنجزة تضمنت محطات تنقية ومحطات معالجة بيئية، وتوصيلات منزلية وشبكات مياه وخدمات بيئية، مشيرة إلى أن هذه المشاريع سيكون لها أثر مباشر في خدمة العملاء، وستعزز منظومة خدمات المياه والخدمات البيئية ورفع القدرة التشغيلية لهما.

وأوضحت الشركة أن المشاريع المنجزة 40 مشروعا لخدمات المياه بتكلفة إجمالية بلغت 1.165مليار ريال، مبينة أنها تضمنت ما يزيد على 22430 توصيلة مياه جديدة، ونحو 1200 كيلو متر إضافي من شبكات التوزيع، إضافة إلى تشييد أربع محطات تنقية مياه، طاقتها الإنتاجية 130 ألف متر مكعب يوميا.

أما عن مشاريع الخدمات البيئية، فأشارت الشركة إلى أن المشاريع المنجزة في هذا الجانب بلغت 44 مشروعا بتكلفة إجمالية 1.6 مليار ريال، لافتة النظر إلى أنها تضمنت تنفيذ نحو 23 ألف توصيلة صرف صحي إضافية، ومد ما يزيد على 700 كيلو متر إضافي من شبكات الصرف الصحي، وتشييد ثلاث محطات معالجة بيئية تختص بمياه الصرف الصحي سعتها 19 ألف متر مكعب يوميا.

وأكدت الشركة أنها تسابق الزمن لتحقيق الرؤية الطموحة للمملكة، التي تستهدف توفير كل متطلبات الحياة الكريمة للموطن والمقيم، لافتة الانتباه إلى أنها طبقت خلال العامين الماضيين عددا من المبادرات ومؤشرات الأداء للرفع من وتيرة تنفيذ مشاريعها وضمان جودتها، ما كان لذلك بعد الأثر الإيجابي في إنجاز عديد من المشاريع المهمة والحيوية.