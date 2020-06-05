«الصندوق الزراعي» يؤجل أقساط 4398 مستفيدا لتخفيف تداعيات كورونا

وافق الصندوق على تمويل 4 عقود لاستيراد منتجات زراعية بقيمة 348 مليون ريال.



أسهمت الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها حكومة المملكة للتصدي لتداعيات تأثير فيروس كورونا المستجد، في التخفيف من الآثار السلبية لذلك في القطاع الزراعي، وعززت منظومة الأمن الغذائي، عبر حزم الدعم التي قدمها صندوق التنمية الزراعية البالغة نحو 2.45 مليار ريال.

وبلغ عدد المستفيدين من مبادرة تأجيل الأقساط والمديونيات المستحقة لقروض المشاريع المتخصصة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لستة أشهر، ما يقارب 4395 مستفيدا بعدد أقساط مؤجلة 4752 قسطا، بقيمة إجمالية وصلت إلى 150 مليون ريال.

ومنذ بداية الأزمة، حرص الصندوق على دعم عملائه بما يضمن استمرار الأنشطة الزراعية، والمساهمة في استمرار سلاسل الإمداد الغذائية ووفرة المعروض من المنتجات الزراعية، تماشيا مع الجهود الحكومية للحد من الآثار الاقتصادية جراء جائحة كورونا.

وتضمنت الإجراءات التي أعلن عنها الصندوق، إطلاق منتج خاص بـ"تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي"، بمبلغ ملياري ريال، حيث وافق الصندوق حتى الآن على تمويل أربعة عقود لاستيراد منتجات زراعية بقيمة إجمالية وصلت إلى 348 مليون ريال، حيث ركزت هذه المبادرة على تمويل استيراد منتجات الأرز والسكر وفول الصويا والذرة الصفراء، مع إمكانية إضافة منتجات أخرى حسب حاجة السوق، وتتم الاستفادة من المبلغ المرصود عبر مزيج من القروض المباشرة وغير المباشرة ضمن منتجات التمويل التي يقدمها الصندوق.

وفيما يخص أشكال الدعم لعملائه، رصد صندوق التنمية الزراعية 300 مليون ريال لمبادرة رأس المال العامل المتمثل في القروض التشغيلية المباشرة أو من خلال المصارف التجارية وفق اتفاقيات التمويل بالشراكة معها، وقد وافق الصندوق على تمويل 29 قرضا بقيمة إجمالية تجاوزت 207 ملايين ريال.

وتأتي خطوات الصندوق إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، بالعمل على خدمة أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية، واستمرارا لجهود الدولة في دعم القطاع الزراعي الخاص للقيام بدوره الفاعل في التنمية الاقتصادية، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

وكان الصندوق قد وجه دعوة إلى جميع المستفيدين بالتقديم عبر الموقع الإلكتروني، لطلب منتجات التمويل ومتابعة إجراءاتها، كما يمكن كذلك الاستفسار أو الحصول على الخدمات المتنوعة إلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة فروع الصندوق أو مراكز الخدمة.