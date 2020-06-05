مشروع قانون أمريكي لمعاقبة شركات التأمين المشاركة في مشروع «نورد ستريم 2»

تعتزم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تقديم مشروع قانون لتوسيع نطاق العقوبات الأمريكية على مشروع خط أنابيب نقل الغاز الروسي إلى أوروبا الغربية نورد ستريم2 "تيار الشمال2" لتشمل شركات التأمين التي تقدم خدماتها للمشروع.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن تيد كروز عضو مجلس الشيوخ الذي يقود المجموعة الراعية لمشروع القانون الجديد القول "إن خط الأنابيب يمثل تهديدا حيويا للأمن القومي لأمريكا، ويجب ألا يكتمل".

وأضاف أن "مشروع "نورد ستريم2" يعد خطوة أو محاولة، للالتفاف على العقوبات التي أقرها الكونجرس الأمريكي على المشروع في العام الماضي".

بدوره قال السيناتور جياني شاهين "إن خط الأنابيب يهدد أوكرانيا ويهدد استقلال أوروبا في مجال الطاقة ويعطي روسيا فرصة لاستغلال حلفائنا، ويجب على الكونجرس مجددا القيام بتحرك حاسم لوقف هذا المشروع".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انتقد برلين بشكل متكرر بسبب خط أنابيب بحر البلطيق المثير للجدل وعدم الإنفاق بما يكفي على الدفاع.

ووفقا لـ"الألمانية"، تم تبني العقوبات الأمريكية ضد مشروع "نورد ستريم2" في أواخر عام 2019، ما أدى إلى تأخير استكمال المشروع، الذي كان مقررا استكماله في الأصل في أواخر العام الماضي.

كان المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في أواخر الشهر الماضي "إن روسيا تعتزم استكمال إنشاء خط أنابيب الغاز "نورد ستريم2" إلى ألمانيا على الرغم من العقوبات الأمريكية ضد المشروع".

وأوضح ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" أن "الخطط بشأن "نورد ستريم2" لم تتغير".