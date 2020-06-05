ميلان: إيبرا سيغيب 10 أيام

أعلن نادي ميلان الإيطالي أن الفحوص الإضافية التي خضع لها مهاجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، أظهرت أنه سيغيب عن الملاعب لمدة عشرة أيام أخرى نتيجة إصابة في ربلة الساق.

وأكد النادي "اللومباردي" في بيان أن إبراهيموفيتش خضع لفحص بعد إصابة ربلة الساق اليمنى ويتعافى بشكل جيد دون مضاعفات ويتوقع إجراء فحص جديد خلال عشرة أيام.

وتعرض النجم للإصابة الإثنين قبل الماضي خلال التمارين مع فريقه الذي انضم إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية.

ويستعد ميلان لاستئناف النشاط الكروي المعلق بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث تعود العجلة إلى الدوران في نهاية الأسبوع المقبل بإقامة الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس، التي سيواجه فيها ميلان غريمه يوفنتوس.

وخاض "إيبرا" مسيرة رائعة في العقدين الأخيرين، وتنقل بين أندية كبرى في أوروبا مثل أياكس أمستردام الهولندي، يوفنتوس وإنتر وميلان في إيطاليا، برشلونة الإسباني، مانشستر يونايتد الإنجليزي، وصولا إلى لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي حيث أمضى موسمين، عاد بعدهما إلى النادي اللومباردي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بعقد حتى نهاية هذا الموسم.

وعاد المهاجم الفارع الطول إلى المدينة الإيطالية قبل نحو ثلاثة أسابيع والتحق بتمارين فريقه، بعدما أمضى أسابيع في بلاده، إثر قرار وقف النشاطات الرياضية في إيطاليا بسبب تفشي كوفيد - 19.