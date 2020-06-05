"الإنجليزي" .. دكة البدلاء 9 لاعبين

قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس، السماح مؤقتا بخمسة تبديلات لكل فريق في كل مباراة إضافة إلى وجود تسعة لاعبين على دكة البدلاء عوضا عن سبعة، عندما يستأنف الموسم في منتصف حزيران (يونيو) الحالي.

وكتبت الرابطة في بيان لها "بالنسبة إلى بقية موسم 2019-2020، ستتم زيادة عدد التغييرات التي يمكن لكل فريق القيام بها خلال المباراة من ثلاثة إلى خمسة"، مشيرة إلى أن هذا الإجراء "يتوافق مع التعديلات المؤقتة في اللوائح التي أقرها مجلس الاتحاد الدولي "إيفاب" الشهر الماضي".

وأوضحت الرابطة أنه يتعين على المدربين القيام بهذه التبديلات ثلاث مرات فقط كحد أقصى خلال مجريات المباراة أو في فترة التوقف، حتى لا يتسبب ذلك في كثير من الوقت الإضافي.

وتستأنف منافسات الدوري الإنجليزي في 17 حزيران (يونيو) الحالي مع مباراتين مؤجلتين تجمعان مانشستر سيتي حامل اللقب بأرسنال وأستون فيلا بشيفيلد يونايتد، على أن يتم الانتهاء من المراحل التسع الكاملة المتبقية "90 مباراة" قبل نهاية تموز (يوليو) المقبل.

وللتخفيف من آثار هذه البرامج المضغوطة، خاصة بعد ثلاثة أشهر من التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد وثلاثة أسابيع فقط من التدريبات بالاحتكاك، اقترح الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" زيادة عدد التبديلات وهو ما صادق عليه "إيفاب".

وذهبت رابطة الدوري الإنجليزي إلى أبعد من ذلك أيضا بقبول طلب نادي تشلسي رفع عدد اللاعبين المسجلين في ورقة المباراة من 18 إلى 20 لاعبا، ذلك حتى نهاية الموسم فقط.

وشهد هذا الاقتراح معارضة الأندية الصغيرة التي رأت أنه يصب في مصلحة الأندية الكبيرة المدججة بالنجوم، لكن نتيجة التصويت - كما أوردتها وسائل الإعلام البريطانية - كشفت عن موافقة 16 ناديا مقابل اعتراض أربعة.