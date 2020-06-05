توتنهام يقترض 195 مليون يورو

اقترض نادي توتنهام الإنجليزي 175 مليون جنيه استرليني "195 مليون يورو" من بنك إنجلترا لمساعدته في زمن فيروس كورونا المستجد، حيث توقع النادي اللندني خسائر بقيمة 200 مليون جنيه استرليني خلال العام المقبل.

وأوضح النادي اللندني الشمالي في بيان له أن "الوباء العالمي أوجد تحديات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، التي لا يزال نطاقها ومدتها غير معروفين".

وعدّ توتنهام تعليق مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز منذ منتصف آذار (مارس) إضافة إلى جميع أنشطة الملعب "مركز المؤتمرات، الحفلات الموسيقية، الرياضات الأخرى"، حرمه من إيرادات "بما فيها تعويضات حقوق البث التلفزيوني، للفترة حتى حزيران (يونيو) 2021، يمكن أن تصل إلى 200 مليون جنيه استرليني "222 مليون يورو".

وأضاف "نظرا إلى أنه لا يوجد، في الوقت الحالي، أي احتمال لعودة الأحداث مع الجمهور، فقد لجأ النادي إلى صندوق كوفيد لتسهيلات تمويل الشركات، وهي آلية قرض مفتوحة أمام الشركات ذات التصنيف الاستثماري القوي، التي تقدم مساهمة مادية ملحوظة في الاقتصاد البريطاني".

وتابع النادي اللندني المثقل بالديون بسبب بناء ملعبه الجديد الذي كلفه ما يقرب من مليار جنيه استرليني "1,11 مليار دولار"، أن "الأموال المقترضة من بنك إنجلترا لن تستخدم للتعاقد مع لاعبين جدد".

وأثار توتنهام ضجة كبيرة في مارس الماضي، بإعلان نيته فرض البطالة الجزئية على 550 من موظفيه من غير اللاعبين قبل أن يعدل عن قراره بعد بضعة أيام.