مؤتمر "رالي داكار" .. عن بعد

يعقد الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الخميس المقبل مؤتمرا صحافيا "عن بعد" لإعلان التفاصيل الأولية لرالي داكار السعودية 2021، وذلك بمشاركة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، ويان لو مونيير المدير التنفيذي لمنظمة A.S.O، وديفيد كاستيرا مدير سباق رالي داكار.

وتستضيف السعودية النسخة الثانية لـ"رالي داكار السعودية 2021"، بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى من السباق، الذي أقيم في الفترة في كانون الثاني (يناير) الماضي، حيث يعد الأكثر تحديا في العالم للمرة الأولى على الإطلاق في قارة آسيا، وكانت نقطة الانطلاق من جدة وصولا إلى الرياض، فيما خضع المتسابقون ليوم راحة، ثم العودة إلى القدية بعد 12 مرحلة، مرورا بعديد من المدن السعودية على امتداد نحو 7500 كيلو متر.

وكان كارلوس ساينز متسابق الراليات المخضرم الإسباني قد حقق الفوز في النسخة الأولى عن فئة السيارات، والأمريكي ريك برابك عن فئة الدرجات النارية، أما فئة الدراجات الرباعية فحل التشيلي إجناسيوس كاسالي في المركز الأول، واحتل الروسي أنردي مارجينوف المركز الأول لفئة الشاحنات، فيما حقق الأمريكي كايسي كوراي المركز الأول عن فئة السايد باي سايد.