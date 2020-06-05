المعجل: الأعباء ستزيد إلى 2.5 مليون

فايز المعجل.

يخشى فايز المعجل رئيس نادي الجبلين من زيادة الأعباء المالية على أندية الدرجة الأولى من مليون ريال إلى ثلاثة ملايين ريال، حال تم استكمال دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، بعد توقفه الحالي على خلفية فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن ناديه تحديدا سيتحمل ما يزيد على 2.5 مليون ريال، نظرا لانتهاء عقود أغلبية اللاعبين في نهاية الشهر الحالي، وقال "نخشى أن تتأثر أندية الأولى ماليا، لا سيما أن أغلبيتها تبرم عقودا مع اللاعبين لمدة موسم".

وتساءل عن مصير الرعاة الذين ينتظر أن يدفعوا مبالغ الرعاية لاتحاد القدم السعودي ومن ثم يمنح الأندية منها، وقال "هل سيتم توقف الدعم وبالتالي تزيد الالتزامات المالية على الأندية، لذلك يجب أن يكون أي قرار بخصوص عودة الدوري من عدمه، مدروسا بعناية وللمصلحة العامة بعيدا عن أهواء ورغبات بعض الأندية والجماهير"، مبينا أن حرمان الجماهير من دخول المباريات سيزيد من صعوبات الأندية ماديا كونهم رافدا مهما للمداخيل.

وطالب رئيس الجبلين الذي يحتل فريقه المركز الثامن بـ41 نقطة، المسؤولين في اتحاد القدم السعودي وضع عدم وجود حكام أجانب في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الاعتبار، كون هذه الخطوة ستجعلهم يعتمدون كليا على الحكام السعوديين رغم قلة المميزين منهم، ويجب أن يمنحوا أندية الأولى حقها بتعيين أفضلهم لإدارة المباريات، وقال "يجب عدم تجاهلنا أو منحنا أي حكم مع الاحترام لهم، ولأن المنافسة أيضا صعبة في الدرجة الأولى، ومن حقنا ضمان العدالة نفسها".

وتوجس من اللاعبين البرازيليين الذين يلعبون هنا سواء في المحترفين أو الأولى، كون بلادهم حاليا يتفشى فيها فيروس كورونا بعد ارتفاع حالات المصابين فيها بشكل مخيف، وقال "لدينا ثلاثة لاعبين برازيليين وبرتغالي، فكيف يمكننا إحضارهم في ظل هذه الظروف، والأمر ينطبق على بقية الأندية".