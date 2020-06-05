مكافحة «المنشطات» بـ «بقعة الدم المجففة»

حذر فيتولد بانكا رئيس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) الرياضيين من الغش خلال فترة توقف النشاط الرياضي بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع عدد اختبارات الكشف عن المنشطات في الفترة الحالية.

وأوضح بانكا أنه إذا راودت الحمقى فكرة تفيد بأن الوقت قد حان لتعاطي المنشطات، فأنا أقول لا، وقال "سنكشفهم، سنبدأ بعدد من الاختبارات بالتعاون مع كل مؤسسات مكافحة المنشطات في أقرب وقت ممكن، مهمتنا الرئيسة هي استئصال المنشطات من جذورها".

واضطرت "وادا" إلى تقليص أعداد اختبارات المنشطات نتيجة للإجراءات الاحترازية المتبعة في عديد من الدول، لكن بانكا قال في مقابلة مع بوابة "سبورت بازر" الألمانية أمس "لقد عملنا بجدية تامة لمنع المنشطات والكشف عنها".

لكن بانكا وزير الرياضة البولندية السابق قال إن اختبارات المنشطات مجرد طريقة من طرق الكشف عن المتعاطين للمنشطات، وهناك عديد من الطرق الأخرى لكشف المتلاعبين مثل جواز السفر البيولوجي، وسجل التحاليل الطبية على المدى البعيد بجانب التعاون مع السلطات القضائية".

وأكد بانكا أن اختبار بقعة الدم المجففة سيتم إجراؤه في أولمبياد طوكيو التي تأجلت للعام المقبل بسبب جائحة كورونا، قبل أن يتم تطبيق هذا الاختبار المستحدث بشكل رسمي في أولمبياد بكين الشتوي 2022.

ووصف الذكاء الاصطناعي بأنه وسيلة جيدة لإحباط الانحرافات، وقال "آمل زيادة تمويل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، التي تحظى بدعم الحكومات والاتحادات الرياضية لدينا سيولة بقيمة 40 مليون دولار، لكن عندما أقارن ذلك بنادي كرة قدم أو فريق للدراجات فهذا مبلغ تافه، ميزانيتنا لا تتوافق مع التوقعات، لهذا سعيت إلى تحسين المصادر المالية لمكافحة المنشطات، يمكننا فقط حماية الرياضة النظيفة عبر ميزانية أكبر".