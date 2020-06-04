مسؤولان : البنوك السعودية لديها مصدات رأس مال قوية تمكنها من تجاوز الأزمة

قال مسؤولان تنفيذيان بالقطاع المصرفي لرويترز إن البنوك في السعودية تواجه بضعة فصول صعبة بسبب الضغوط على الربحية ونمو القروض الناجمة عن أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

لكنهما قالا إن مصدات رأس المال القوية ستساعد البنوك في تجاوز العاصفة.

وقال ديفيد ديو العضو المنتدب للبنك السعودي البريطاني (ساب)، ثالث أكبر بنوك المملكة من حيث الأصول، لرويترز "لن تنتهي هذه الأزمة خلال وقت قصير جدا".

وأضاف "سيظل الربع الثاني وربما الثالث أيضا يشكلان تحديا وسيكون 2020 عاما صعبا".

وقال عمار الخضيري رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية، رابع أكبر بنوك المملكة، إن الربحية ستتعرض لضغوط من انخفاض صافي هوامش الفائدة وأيضا من ارتفاع محتمل للقروض المتعثرة، ضمن أمور أخرى.

وتابع قائلا "انضغاط الهوامش سيسبب لنا، كما سيفعل لكل البنوك الأخرى، بعض التراجع في الربحية". وأضاف أن البنك جنّب مخصصات إضافية للقروض المتعثرة في الربع الأول.

وأظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) تراجع أرباح البنوك في المملكة بنسبة 38.4 بالمئة على أساس سنوي في أبريل نيسان إلى 2.9 مليار ريال (773 مليون دولار).

يقدم البنك المركزي 50 مليار ريال لدعم السيولة لدى القطاع المصرفي، وقال المسؤولان التنفيذيان إن التدابير الاستباقية ستساعدهما في دعم شركات القطاع الخاص خاصة الشركات التي تعاني تعثر العمل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال الخضيري "في ظل الوضع الاقتصادي، قد لا يكون نمو القروض في صدارة أولويات البنوك حاليا".

وأضاف أنه يتوقع تواصل نمو نشاط التمويل العقاري بقوة.