الأسهم الأمريكية تستهل تداولاتها على انخفاض.. "داو جونز" يتراجع 43 نقطة

استهلت الأسهم الأمريكية تداولاتها على انخفاض اليوم إذ فقدت موجة من الصعود غذتها آمال في انتعاش اقتصادي من التباطؤ الذي أدى إليه فيروس كورونا الزخم، حتى مع تراجع عدد طلبات إعانة البطالة لأقل من مليونين للمرة الأولى منذ منتصف مارس.

وهبط المؤشر داو جونز 43 نقطة، أي ما يعادل 0.17 في المائة إلى 26226 نقطة، وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 11.31 نقطة، أو 0.36 في المائة إلى 3111 نقطة. كما تراجع المؤشر ناسداك 33 نقطة، أو 0.34 في المائة إلى 9649 نقطة، وفقا لـ"رويترز".