سلطان عمان يصدر مرسوما بإنشاء جهاز الاستثمار العماني

ذكر التلفزيون العماني اليوم نقلا عن مرسوم سلطاني أن سلطنة عمان أنشأت جهاز الاستثمار العماني لتملك وإدارة معظم صناديق الثروة السيادية وأصول وزارة المالية.

وسيسمح المرسوم، الصادر عن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، للجهاز الجديد بتملك جميع الأصول العامة باستثناء شركة تنمية نفط عمان وحصص الحكومة في مؤسسات دولية.

وقال المرسوم إن جهاز الاستثمار سيحل أيضا محل صناديق الثروة السيادية في الوثائق الرسمية للبلاد.

