الاتحاد الأوروبي يستخدم صندوق طوارئ لشراء لقاحات واعدة لكورونا

قال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يستعد لاستخدام صندوق للطوارئ تبلغ مخصصاته 2.4 مليار يورو (2.7 مليار دولار) في شراء كميات مسبقة من اللقاحات الواعدة لفيروس كورونا المستجد بحسب رويترز.

وكانت هذه الخطوة موضع نقاش في اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء بعد أن قالت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا إنها تعجل بالتفاوض مع شركات الأدوية لتأمين الحصول على اللقاحات التي يجري تطويرها.

وتأكيدا لتقرير نشرته رويترز في مايو أيار قال المسؤولون إن صندوق الطوارئ سيستخدم أيضا في زيادة قدرات إنتاج اللقاحات في أوروبا وإتاحة التأمين من الخسائر لشركات الأدوية.

ويأتي تحرك الاتحاد الأوروبي في أعقاب خطوات من جانب الولايات المتحدة لتأمين الحصول على اللقاحات التي يجري تطويرها بما في ذلك نحو ثلث المليار جرعة الأولى من اللقاح التجريبي الذي تعتزم شركة أسترا زينيكا إنتاجه.

وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي إن من الضروري الاقتداء بالولايات المتحدة حتى إذا كان ذلك سيؤدي إلى خسارة أموال لأن من المستبعد أن ينجح عدد كبير من اللقاحات الجديدة.

وتجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس 385 ألفا على مستوى العالم.

كما يشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق من عدم توفر جرعات كافية لتحصين سكانه البالغ عددهم نحو 450 مليون نسمة بسرعة إذا تم تطوير لقاح لفيروس كورونا.