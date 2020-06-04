الأمم المتحدة: أي لقاح مستقبلي لكورونا يجب أن يكون للمصلحة العامة العالمية

أيّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تطوير "لقاح للشعب" ضد فيروس كورونا المستجد يكون متاحا لجميع الناس في كل أنحاء العالم وفقا لـ "الفرنسية".

وقال غوتيريش خلال قمة افتراضية لجمع الأموال لأبحاث اللقاح "يجب النظر إلى لقاح لكوفيد-19 على أنه للمصلحة العامة العالمية -- لقاح للشعب، وهو ما يطالب به عدد متزايد من قادة العالم"، داعياً إلى "التضامن الدولي لضمان أن يكون (اللقاح) متاحا كل شخص في كل مكان".