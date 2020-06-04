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الإمارات تسجل 3 وفيات و659 إصابة جديدة بكورونا

الاقتصادية من الرياض

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات اليوم  الخميس تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 273 حالة.
وأشارت الوزارة في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 659  إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى  37018 حالة.
ولفتت إلى أن419 مصابا تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى  .19572
وأعلنت الوزارة إجراء أكثر من 54  ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

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