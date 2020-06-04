3 صفقات خاصة بـ 101.3 مليون ريال منها صفقة على 5.7% من وحدات "مشاركة ريت"

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم إجراء 3 صفقات خاصة بنحو 101.3 مليون ريال، تمت على أسهم شركة نادك وبواقع 2.65 مليون سهم تشكل نحو 2.61 في المائة من أسهم الشركة، وكذلك صفقتين على وحدات مشاركة ريت عادلت 5.7% من الوحدات المصدرة.

ويتداول سهم "نادك" عند مستوى 25.6 ريال للسهم عند إعداد الخبر، حيث سجل السهم اليوم أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018.

ويتداول السوق السعودي في المناطق الحمراء حيث يتداول المؤشر العام عند مستوى 7179 نقطة، فيما بلغت التداولات نحو 3.2 مليار ريال.