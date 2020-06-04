«الصندوق العقاري» يقدم قروضا مدعومة إلى 291 ألف أسرة خلال 3 أعوام

نمت عقود التمويل العقاري للأفراد من بداية يناير حتى نهاية أبريل 95 في المائة.

أعلن منصور بن ماضي المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، أن الصندوق قدم نحو 291 ألف قرض عقاري مدعوم لتمكين الأسرة السعودية من تملك مسكنها من خلال برنامج القرض العقاري المدعوم منذ بداية برنامج تحول الصندوق قبل نحو ثلاثة أعوام في يونيو 2017 حتى نهاية مايو الماضي، بهدف تسهيل التملك وزيادة نسبته إلى 70 في المائة بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأوضح، أن ما أعلنته مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" من نمو لعقود التمويل العقاري للأفراد من بداية يناير حتى نهاية أبريل 2020 بنسبة 95 في المائة، مسجلة 86.345 ألف عقد بقيمة قاربت 40 مليار ريال مقارنة بنحو 45.860 ألف عقد خلال الفترة نفسها من 2019، يؤكد ثقة وقناعة المستفيدين ببرنامج القرض المدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100 في المائة، مؤكدا استمرارية استفادة المواطنين من الخيارات التمويلية التي يقدمها برنامج القرض المدعوم.

وأفاد بن ماضي بأن النمو التصاعدي لعقود التمويل العقارية خلال الأعوام الثلاثة الماضية مؤشر إيجابي لاكتمال الحلول التمويلية والسكنية وتنوعها، إضافة إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات، مشيدا بالدعم الذي يحظى به الصندوق من قِبل مجلس إدارته برئاسة ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان، الذي يسعى إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، بالإسهام في رفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 60 في المائة نهاية عام 2020، و70 في المائة بحلول 2030، مؤكدا التزام الصندوق بإيداع الدعم شهريا لمستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان أو الصندوق.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية أعلن انتهاء كامل قوائم الانتظار بعد صدور الموافقات النهائية لنحو 90 ألف مواطن، ممن يمثلون آخر دفعة لديه مطلع عام 2020، ليتجاوز بذلك أكبر التحديات التي واجهته خلال أربعة عقود بعد إعلان التحول من الإقراض المباشر إلى الإقراض عن طريق الجهات التمويلية بالشراكة مع منظومة الإسكان والقطاع الخاص، ليسهم في تلبية متطلبات الأسر السعودية بتملك السكن، من خلال برنامج القرض العقاري المدعوم.

