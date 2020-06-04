الأسهم السعودية تفقد 62 نقطة بضغط شبه جماعي للقطاعات .. والسيولة تتراجع إلى 5.7 مليار ريال

تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية لتغلق عند 7222 نقطة فاقدة 62 نقطة بنحو 0.86 في المائة، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 0.9 في المائة ليغلق عند 1015 نقطة فاقدا تسع نقاط. وجاء التراجع بضغط شبه جماعي من القطاعات مع تراجع في نشاط السوق، إذ انخفضت السيولة 9 في المائة بنحو 587 مليون ريال لتصل إلى 5.7 مليار ريال. وبدأ ضعف الاتجاه الصاعد للسوق في الجلسات الأخيرة لتتزايد حدة التراجع، وفقدت معها السوق مستوياتها فوق متوسط 100يوم، ما يجعل السوق عرضة للتراجع حتى مستويات 7070 نقطة التي تشكل دعما للمؤشر. وحتى الآن لم تتحسن المعطيات الأساسية، مع ارتفاع مكررات الربحية وتراجع ربحية الشركات، حيث حتى الآن تظهر نتائج الربع الأول تراجعا في الأرباح المجمعة بنحو 27 في المائة لتصل أرباح 103 شركات إلى 75 مليار ريال.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7285 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 7202 نقطة فاقدا 1.1 في المائة، بينما أعلى نقطة عند 7311 نقطة مرتفعا 0.37 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق عند 7222 نقطة فاقدا 62 نقطة بنحو 0.86 في المائة. وتراجعت السيولة 9 في المائة بنحو 587 مليون ريال لتصل إلى 5.7 مليار ريال، بمعدل 22 ألف ريال للصفقة. وانخفضت الأسهم المتداولة 16 في المائة بنحو 56 مليون سهم لتصل إلى 286 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 12 في المائة بنحو 35 ألف صفقة لتصل إلى 259 ألف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفعت خمسة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 3.3 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" 0.19 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" 0.16 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنحو 3.9 في المائة، يليه "الإعلام والترفيه" 2.5 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" 2.3 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنحو 22 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" 17 في المائة بقيمة 990 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" 10 في المائة بقيمة 597 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "جاكو" بنحو 8.4 في المائة ليغلق عند 13.10 ريال، يليه "نادك" 5.1 في المائة ليغلق عند 25.55 ريال، وحل ثالثا "الوطنية" 5 في المائة ليغلق عند 22.60 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الأسماك" بنحو 4.89 في المائة ليغلق عند 22.56 ريال، يليه "كهرباء السعودية" 4.3 في المائة ليغلق عند 16.30 ريال، وحل ثالثا "أنابيب" 3.7 في المائة ليغلق عند 13.26 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 637 مليون ريال، يليه "دار الأركان" بقيمة 362 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 332 مليون ريال.

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