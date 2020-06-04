«نمو» تصعد 1.3 % بتداولات قيمتها 67 مليون ريال

صعدت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثالثة لتغلق عند 7473 نقطة مرتفعة 95 نقطة بنحو 1.3 في المائة، وارتفعت قيمة التداول 51 في المائة إلى 67 مليون ريال، وزادت الأسهم المتداولة 56 في المائة إلى 951 ألف سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 52 في المائة بنحو 880 صفقة لتصل إلى 2.5 ألف صفقة، وارتفع سهم "العمران" وحيدا بنحو 4.6 في المائة ليغلق عند 70.10 ريال، مقابل تراجع البقية، واستقرار "التطويرية الغذائية". وتصدر الأسهم المتراجعة "سمو" بنحو 19 في المائة ليغلق عند 59.50 ريال، يليه "الصمعاني" 2 في المائة ليغلق عند 114.40 ريال. وكان الأعلى تداولا "سمو" بقيمة 32 مليون ريال، يليه "العمران" بقيمة 16 مليون ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بقيمة 14 مليون ريال.