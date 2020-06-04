الصين تقود انتعاش الطلب على النفط .. السحب يتجاوز 90 % من مستواه قبل كورونا

سيصل الطلب على البنزين في الصين إلى 3.5 مليون برميل في اليوم بحلول الربع الثالث.

انتعش الطلب على النفط في الصين متجاوزا 90 في المائة من مستواه قبل أزمة فيروس كورونا في أوائل العام الجاري فيما يمثل تحسنا قويا غير متوقع ربما يتكرر في مناطق أخرى من العالم في الربع الثالث مع تحرر مزيد من الدول من قيود الجائحة.

ورغم أن الصين ثاني أكبر دول العالم استهلاكا للنفط هي الاستثناء في الوقت الحالي، يقول تنفيذيون في صناعة النفط إن تخفيف القيود السارية على السفر وحزم التحفيز التي تهدف إلى إنعاش النشاط الاقتصادي قد يعجل بنمو الطلب العالمي على النفط في النصف الثاني من 2020.

وقال جيم بورخند نائب الرئيس ورئيس وحدة أسواق النفط في مؤسسة آي. إتش. إس ماركت: "السرعة التي استؤنف بها الطلب على النفط في الصين وارتفاعه إلى 90 في المائة من مستويات ما قبل "كوفيد – 19" بنهاية نيسان (أبريل) الماضي ومواصلة ارتفاعه مؤشر موضع ترحيب للاقتصاد العالمي".

ووفقا لـ"رويترز"،قال بورخند "عندما تفكر في انخفاض الطلب على النفط في الصين، أول دولة تتأثر بالفيروس، بأكثر من 40 في المائة في شباط (فبراير) فإن الدرجة التي يعاود بها الطلب صعوده تتيح بعض التفاؤل باتجاهات الانتعاش الاقتصادي وتحسن الطلب في أسواق أخرى مثل أوروبا وأمريكا الشمالية".

وفي حين يتفق محللو النفط على انتعاش الطلب في الصين فإن التقديرات تختلف من حيث درجته وأجله.

وتتوقع مؤسسة وود ماكينزي الاستشارية أن ينمو استهلاك النفط في الصين في النصف الثاني 2.3 في المائة ليصل إلى 13.6 مليون برميل يوميا مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي بفضل انتعاش نشاط النقل والاستخدامات الصناعية.

وقالت "بحلول الربع الثالث، سيتجاوز الطلب على البنزين في الصين مستواه في الفترة نفسها من العام الماضي 3 في المائة ليصل إلى 3.5 مليون برميل في اليوم" في حين يمكن أن ينمو الطلب على وقود الديزل 1.2 في المائة إلى 3.4 مليون برميل في اليوم خلال الفترة نفسها.

وعلى النقيض، قالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها لشهر أيار (مايو) إن الطلب على النفط في الصين سينخفض 5 في المائة في النصف الثاني من العام ليصل إلى 13.2 مليون برميل يوميا.

من جهتها قالت كونستانسا رانجيلوفا المحللة في شركة جيه. بي. سي إنرجي إن إجمالي الطلب على المنتجات المكررة في آسيا قد يرتفع إلى 34.3 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العام من 31.6 مليون برميل في اليوم في الأشهر الستة الأولى لكنه سيظل أقل بنحو 1.5 مليون برميل في اليوم عنه في الفترة المقابلة من العام الماضي لأسباب أهمها انخفاض الطلب على وقود الطائرات.

وفي الهند ثالث أكبر دول العالم استهلاكا للنفط رفعت شركات التكرير التابعة للدولة إنتاجها في أيار (مايو) مع تحسن مبيعات الوقود قبل رفع قيود كورونا في حزيران (يونيو).

وفي اليابان التي تأتي في المرتبة الرابعة بعد الهند من حيث استهلاك النفط، قالت شركة كوزمو إنرجي هولدنجز للتكرير إن من المتوقع أن ينكمش الطلب على البنزين 10 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري لكنه سينتعش بقوة بعد انكماشه 27 في المائة في الفترة من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو).

