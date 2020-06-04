«بريكست» نقاش لا ينتهي .. الركود يهدد بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

في حالة عدم الوصول إلى إتفاق وعدم تمديد الإتفاق سيجد الكيانان نفسيهما يُتاجران وفقاً للقواعد الأساسية لمنظمة التجارة.

من الآن حتى نهاية حزيران (يونيو) الجاري، يتعين على الأوروبيين والبريطانيين أن يقرروا ما إذا كانوا سيمددون الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد نهاية عام 2020، أم لا.

وبحسب ما كشفه مسؤول في البعثة التجارية الأوروبية في جنيف لـ"الاقتصادية"، لا يريد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، أن يسمع عن التمديد.

لكن هل سيسمح أسوأ ركود في قرن من الزمان لرئيس وزراء الجزيرة المنعزلة، بالخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق؟ يقول، المسؤول الأوروبي: البريطانيون ربما يعتقدون أن الحجم الكبير للصدمة الوبائية على الاقتصاد البريطاني، يمكن أن يجعل من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "عقبة بسيطة بالمقارنة".

وأضاف، يبدو أن حساب "10 داونينج ستريت" هو أن الاقتصاد سيعاني على أي حال، وأن التوصل إلى اتفاق من عدمه لن يكون له سوى أثر هامشي".

تصعد هذه المسألة إلى السطح في الوقت الذي افتتح فيه أمس، أسبوع جديد من المفاوضات بين لندن وبروكسل، حيث يتناقش الفرنسي، ميشيل بارنييه، مفاوض الاتحاد الأوروبي، مع نظيره البريطاني ديفيد فروست، بمساعدة 250 من كبار المسؤولين، عبر الفيديو حول آليات الخروج.

وعلمت "الاقتصادية" أنه من المقرر عقد موائد مستديرة عبر الشبكة العنكبوتية بشأن صيد الأسماك، والتجارة في السلع، والطاقة، وغيرها قريبا، بينما تأتي هذه الجولة الجديدة من المحادثات عقب جولة اختتمت في 15 أيار (مايو) الماضي عدّها كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، "مخيبة للآمال"، متوقعا أن تكون بقية المحادثات متوترة، فيما يرى الجانب البريطاني أن هناك حاجة إلى تغيير في نهج الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من أن بريطانيا غادرت الاتحاد الأوروبي رسميا في 31 كانون الثاني (يناير) 2020، فإن العلاقات المستقبلية بين الجانبين لم تتقرر على نحو واضح بعد، فهناك فترة انتقالية، لا يتغير خلالها شيء على أرض الواقع، حتى 31 كانون الأول (ديسمبر).

وقد بدا التوصل إلى حل وسط بحلول نهاية العام جدولا زمنيا "ضيقا للغاية"، حسب المسؤول الأوروبي، وعادة ما يستغرق التفاوض على اتفاق التجارة الحرة أعواما، لكن "كوفيد - 19" الذي منع بارنييه وفروست، من اللقاءات المباشرة وجها لوجه، قد أسهم في تراكم التأخير في التفاهم حول القضايا المعلقة.

الأسوأ من ذلك أن الاتفاق الذي وقع العام الماضي ينص على موعد نهائي، فأمام لندن وبروكسل مهلة حتى 30 حزيران (يونيو) لاتخاذ قرار بتمديد الفترة الانتقالية لمدة عام أو عامين.

وللبت في هذه المسألة، حددت العاصمتان موعدا للقمة في منتصف حزيران (يونيو)، في موعد لم يحدد بعد بدقة، لكن آخر تصريح لبوريس جونسون قال فيه: "لا يمكن على الإطلاق أن نطلب التمديد"، فيما قال ديفيد فروست المفاوض البريطاني، أمام لجنة برلمانية في 27 أيار (مايو) الماضي إن سياسة الحكومة حازمة، أننا لن نمدد الفترة الانتقالية".

ولم يعد يخفي ميشيل بارنييه إحباطه، حيث حذر في رسالة إلى، ديفيد فروست، في 20 أيار (مايو) نشرت على موقع المفوضية الأوروبية، نظيره البريطاني بارنييه، قائلا: "أنا لا أريد أن تؤدي اللهجة التي تستخدمونها إلى تقويض الثقة المتبادلة والموقف البناء، الضروريين بيننا".

من وجهة نظر الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية، فإنه في حالة عدم الوصول إلى اتفاق وعدم تمديد للاتفاق القائم بحلول نهاية العام، سيجد الكيانان أنفسهما يتاجران وفقا للقواعد الأساسية لمنظمة التجارة، بتعريفاتها وحصصها. ويقول المسؤول الأوروبي لـ"الاقتصادية" إن هذه الرؤية تشبه إلى حد كبير حالة عدم التوصل إلى اتفاق، أو الخروج من دون اتفاق، وهي حالة شهيرة، كانت موضع نقاش كبير في الأعوام الأخيرة.

ووفقا للدراسات الاقتصادية الأوروبية، ستكون العواقب الاقتصادية سلبية للغاية على بريطانيا إذا لم يتم التوصل إلى "اتفاق"، وأنه بعد عشرة أعوام، سيكون الناتج المحلي الإجمالي للجزيرة البريطانية أقل بـ11 نقطة مما كان يمكن أن يكون عليه لو استمرت العلاقة التجارية الحالية.

لا يخفي المسؤول الأوروبي، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، أن هناك "انسدادا تاما في الوقت الحاضر في المفاوضات"، وهو انسداد يتوقف بشأن نقطتين رئيستين: الأولى، الصيد.

ويضيف أن الأغلبية العظمى من الصيد في المياه البريطانية يجري من قبل السفن الأوروبية، لكن البريطانيين أرادوا استعادة السيطرة على مياههم الإقليمية. ومن الناحية السياسية، أصبح هناك رمز الصياد البريطاني الصغير الذي سحقته بروكسل" مهما جدا في "بريكست" أولا، وعدم الرغبة الحالية في إبرام تفاهمات حول المصائد مع بروكسل، ثانيا.

وتتمثل العقبة الثانية في البند الذي يحظر "المنافسة غير العادلة" التي يريد الأوروبيون فرضها حتى لا يتمكن البريطانيون من خفض معاييرهم البيئية أو الاجتماعية، وفي المقابل، ستحصل بريطانيا على وصول تفضيلي إلى السوق الأوروبية الموحدة، ومرة أخرى، فإن لندن ترفض ذلك تماما، لأنه يتعارض مع فكرة السيادة الجديدة.

في الوقت الذي يقر فيه المسؤول الأوروبي أن الانسداد هو كامل في الوقت الراهن، إلا أنه يقول إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي في 30 حزيران (يونيو)، ففي نهاية الأمر، ستواصل لندن وبروكسل التفاوض حتى 31 كانون الأول (ديسمبر).

ويقول المسؤول الأوروبي، "إن خطر عدم التوصل إلى اتفاق قائم وحقيقي، لكن كل شيء يبقى ممكنا هذا الخريف، بما في ذلك اتخاذ قرار بشأن التمديد، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، نقاش لا ينتهي.

