ألمانيا تقر حزمة تحفيزية بـ 130 مليار يورو للتعافي الاقتصادي

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الائتلاف الحاكم وافق اليوم الأربعاء على حزمة تحفيزية بقيمة 130 مليار يورو تستهدف تسريع تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا من جائحة فيروس كورونا، وذلك بحسب رويترز.

وحسم شركاء الائتلاف خلافاتهم بشأن حوافز لشراء سيارات جديدة وتقديم مساعدات للبلديات المثقلة بالديون، وهو ما يمهد الطريق أمام برنامج للإنفاق العام أكبر بكثير من حزم تحفيزية مماثلة أقرها شركاء ألمانيا في منطقة اليورو.

