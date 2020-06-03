حظر تحليق الطائرات الصينية فى الأجواء الأمريكية اعتبارا من 16 يونيو الجاري

أمرت الولايات المتحدة بتعليق جميع رحلات الخطوط الجوية الصينية من البلاد واليها اعتبارا من 16/يونيو بعدما منعت بكين شركات الطيران الأميركية من استئناف رحلاتها إلى الصين رغم رفع الاغلاق على خلفية وباء كوفيد-19 بحسب الفرنسية.

وجاء في بيان صادر عن وزارة النقل الأميركية الثلاثاء أن "شركات الطيران الأميركية طلبت استئناف خدمات الركاب اعتبارا من 1 يونيو. ان عدم موافقة الحكومة الصينية على طلباتها يعد انتهاكا لاتفاق النقل الجوي" بين البلدين.