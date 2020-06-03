أمرت الولايات المتحدة بتعليق جميع رحلات الخطوط الجوية الصينية من البلاد واليها اعتبارا من 16/يونيو بعدما منعت بكين شركات الطيران الأميركية من استئناف رحلاتها إلى الصين رغم رفع الاغلاق على خلفية وباء كوفيد-19 بحسب الفرنسية.
وجاء في بيان صادر عن وزارة النقل الأميركية الثلاثاء أن "شركات الطيران الأميركية طلبت استئناف خدمات الركاب اعتبارا من 1 يونيو. ان عدم موافقة الحكومة الصينية على طلباتها يعد انتهاكا لاتفاق النقل الجوي" بين البلدين.
حظر تحليق الطائرات الصينية فى الأجواء الأمريكية اعتبارا من 16 يونيو الجاري
أمرت الولايات المتحدة بتعليق جميع رحلات الخطوط الجوية الصينية من البلاد واليها اعتبارا من 16/يونيو بعدما منعت بكين شركات الطيران الأميركية من استئناف رحلاتها إلى الصين رغم رفع الاغلاق على خلفية وباء كوفيد-19 بحسب الفرنسية.
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