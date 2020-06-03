اليابان: دعم قياسي بقيمة 14 مليون دولار لمصانع الطاقة الافتراضية

أعلنت اليابان عن دعم قياسي بقيمة 1.5 مليار ين (14 مليون دولار) لمشغلي مصانع الطاقة الافتراضية.

وبحسب"الألمانية" وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم فإن الدعم المالي وتعديل القوانين ذات الصلة يمكن أن يخلقا واحدة من كبريات أسواق مصانع الطاقة الافتراضية حول العالم، كما أن من شأنه إتاحة فرص متنوعة من الطاقة الشمسية إلى البرمجيات.

ومصنع الطاقة الافتراضية يكون عبارة عن شبكة لموارد الطاقة، مثل الطاقة الشمسية والبطاريات، بحيث يربطهم بالأسواق والخدمات التي قد لا تتمكن من الوصول إليها. وتنظر اليابان إلى هذه المصانع باعتبارها وسيلة لزيادة مرونة إمدادات الطاقة في بلد معرض للكوارث الطبيعية بشكل متكرر.

ومن أكبر المستفيدين من الدعم هذا العام "إس بي إنيرجي كورب" التابعة لسوفت بنك جروب كورب، وكيوشو إلكتريك باور، وتشوبو إلكتريك باور.