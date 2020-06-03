291 ألف أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم خلال 3 سنوات

كشف منصور بن ماضي المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أن الصندوق قدم نحو 291 ألف قرض عقاري مدعوم لتمكين الأسرة السعودية من تملك مسكنها من خلال برنامج القرض العقاري المدعوم منذ بداية برنامج تحول الصندوق قبل 3 سنوات في يونيو 2017 وحتى نهاية مايو 2020 بهدف تسهيل التملك وزيادة نسبته إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأوضح أن ما أعلنته مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" من نمو لعقود التمويل العقاري للأفراد من بداية يناير وحتى إبريل 2020 بنسبة 95 في المائة مسجلة 86,345 عقدا بقيمة قاربت 40 مليار ريال مقارنة بنحو 45,860 عقدا خلال الفترة نفسها من 2019 يؤكد ثقة وقناعة المستفيدين ببرنامج القرض المدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100 في المائة. مؤكدا استمرارية استفادة المواطنين من الخيارات التمويلية التي يقدمها برنامج القرض المدعُوم.

وأفاد أن النمو التصاعدي لعقود التمويل العقارية خلال الأعوام الثلاثة الماضية مؤشرا إيجابيا لاكتمال الحلول التمويلية والسكنية وتنوعها إضافة إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات. مشيدا بالدعم الذي يحظى به الصندوق من قِبل مجلس إدارته برئاسة ماجد الحقيل وزير الإسكان الذي يسعى إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 في الإسهام في رفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 60 في المائة نهاية 2020 و 70 في المائة بحلول 2030. مؤكدا التزام الصندوق بإيداع الدعم شهرياً لمستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان أو الصندوق.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية أعلن انتهاء كامل قوائم الانتظار بعد صدور الموافقات النهائية لنحو 90 ألف مواطن ممن يمثلون آخر دفعة لديه مطلع 2020 ليتجاوز بذلك أكبر التحديات التي واجهته خلال 4 عقود بعد إعلان التحول من الإقراض المباشر إلى الإقراض عن طريق الجهات التمويلية بالشراكة مع منظومة الإسكان والقطاع الخاص ليسهم في تلبية متطلبات الأسر السعودية بتملك السكن من خلال برنامج القرض العقاري المدعُوم.