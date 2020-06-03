ألمانيا: 128900 شخص حصلوا على الجنسية في 2019 بزيادة 15%

ارتفع عدد الأجانب الذين حصلوا على الجنسية الألمانية العام الماضي بنسبة 15% مقارنة بعام 2018

وبحسب "الألمانية" أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن اليوم الأربعاء أن 128900 أجنبي حصلوا العام الماضي على الجنسية الألمانية.

وبحسب بيانات المكتب، فإن هذا أعلى عدد تجنيس تسجله ألمانيا منذ عام 2003.

وعزا المكتب ذلك جزئيا إلى تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب البيانات، حصل أكثر من 14600 بريطاني على الجنسية الألمانية قبيل خروج بريطانيا من الاتحاد.

وذكر المكتب أن عدد البريطانيين الذين حصلوا على الجنسية الألمانية ارتفع منذ عام 2016، وهو العام الذي أجري فيه الاستفتاء البريطاني على خروج البلاد من الاتحاد. وبلغ عدد البريطانيين الذين حصلوا على الجنسية الألمانية عام 2018 (6600 بريطاني) وعام 2017 (7500 بريطاني)، وفي عام 2015، أي قبل الاستفتاء، بلغ عددهم نحو 600 بريطاني.

وفي معظم الحالات اختار المجنسين الاحتفاظ بجنسيتهم البريطانية. وبحسب البيانات، فإن البريطانيين، الذين حصلوا على الجنسية الألمانية العام الماضي، أقاموا في ألمانيا فترة طويلة نسبية، حيث يعيش نحو 50% منهم في ألمانيا منذ أكثر من 26 عاما.

وأغلب من حصلوا على الجنسية الألمانية العام الماضي كانوا من الأتراك (16200 تركيا)، ثم البريطانيين، ثم البولنديين (6 آلاف بولندي) والرومانيين (5800 روماني) والعراقيين (4800 عراقي). وكان هناك ارتفاع ملحوظ في عدد طلبات التجنيس من الأوكرانيين والرومانيين والسوريين.