"الشورى" يطالب "العلا" بوضع حوافز جاذبة للمستثمرين السعوديين في مجالات السياحة

طالب مجلس الشورى في قرار أصدره اليوم الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة دراسة أولويات المشروعات والمرافق التي تعتمد عليها البنية الأساسية للمحافظة وساكنيها.

وطالب "الشورى" خلال الجلسة "هيئة العلا" بوضع جدول زمني مخطط ومدروس لأولوياتها الاستراتيجية للأعوام القادمة ضمن منظومة السياحة الوطنية بتكاملها مع مشاريع المنطقة الشمالية الغربية للأعوام القادمة وتقييم ما تحقق منها ونسبة الإنجاز والعائد وفق مؤشرات قياس معتمدة في هذا الخصوص.

كما تضمنت المطالبات وضع الترتيبات الإدارية والاستثمارات الكافيةلتحقيق تطلعات تطوير محافظة العلا بما يكفل التكامل والتنسيق ورفع كفاءة الإنفاق في كافة المناشط والفعاليات التي تتولى تنفيذها منفردة أو بالشراكة مع الجهات الأخرى سواءً كانت حكوميةاو أهلية أو خاصة

وطالب المجلس اليوم الهيئة باستكمال إطارها النظامي ووضع الحوافز الجاذبة للمستثمرين السعوديين في المجالات السياحية في محافظة العلا واطلاعهم على الفرص المتاحة وخيارات التمويل والدعم وتقديم المشورة لهم وتيسير إجراءات جذب الكفاءات الوطنية المتخصصة للعمل في هذه المشاريع