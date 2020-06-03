الأسهم السعودية تميل إلى التراجع بضغوط البيع .. والسيولة عند 6.3 مليار ريال

تراجعت الأسهم السعودية بشكل طفيف لتنهي أطول سلسلة ارتفاع في شهرين التي ارتفعت خلالها في سبع جلسات، بعد تراجع المؤشر بنحو ثلاث نقاط ليغلق عند 7285 نقطة، بينما اخفض مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية بأقل من نقطة ليغلق عند 1025 نقطة.

واشير في التحليل السابق إلى ظهور ضعف في حركة المؤشر رغم ارتفاعه، ليمتد الضعف في جلسة أمس مع تزايد الضغوط البيعية، حيث عجزت السوق في تحقيق مستوى أسبوعي جديد بعدما وصلت إلى 7388 نقطة في جلسة الأحد. لكن تبقى السوق فوق متوسط 100 يوم عند 7242 نقطة والحفاظ على هذه المستويات يبقي فرص العودة إلى الربحية في حال وجود دفعة معنوية إيجابية. الارتفاع إن حدث سيكون على المدى القصير جدا، مع إمكانية تعرض السوق لموجات جني أرباح، وذلك لارتفاع مكررات الربحية وعدم ظهور معطيات تحسن من العوامل الأساسية للعام الجاري، مع حالة عدم يقين مرتفعة للعام المقبل.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7288 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 7321 نقطة رابحا 0.45 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7277 نقطة فاقدا 0.15 في المائة. وفي نهاية الجلسة، أغلق عند 7285 نقطة فاقدا ثلاث نقاط. وتراجعت السيولة 4 في المائة بنحو 306 ملايين ريال لتصل إلى 6.3 مليار ريال، بمعدل 21 ألف ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 2 في المائة بنحو ستة ملايين سهم لتصل إلى 343 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير للأسهم الحرة 0.6 في المائة، أما الصفقات فارتفعت 2 في المائة بنحو 5.6 ألف صفقة لتصل إلى 295 ألف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفعت ثمان قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "تجزئة السلع الكمالية" بنحو 0.97 في المائة، يليه "إنتاج الاغذية" 0.85 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" 0.79 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 3.7 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" 2.9 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" 1.7 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنحو 20 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" 17 في المائة بقيمة مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" 13 في المائة بقيمة 851 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "ميدغلف" بنحو 5.6 في المائة ليغلق عند 23.94 ريال، يليه "شاكر" 5.4 في المائة ليغلق عند 9.48 ريال، وحل ثالثا "ريدان" 4.9 في المائة ليغلق عند 17.28 ريال. وفي المقابل، تصدر المتراجعة "اتحاد الخليج" بنحو 6.9 في المائة ليغلق عند 14.28 ريال، يليه "أنعام القابضة" 3.8 في المائة ليغلق عند 146.80 ريال، وحل ثالثا "ملكية ريت" 3.80 في المائة ليغلق عند 8.09 ريال.

وكان الأعلى تداولا "دار الأركان" بقيمة 630 مليون ريال، يليه "الراجحي" بقيمة 510 ملايين ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 322 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية

