ارتفعت السوق الموازية "نمو" 11 نقطة بنحو 0.16 في المائة لتغلق عند 7377 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 22 في المائة إلى 44 مليون ريال، كما انخفضت الأسهم المتداولة 32 في المائة لتصل إلى 608 آلاف سهم، أما الصفقات فارتفعت ثمان صفقات إلى 1678 صفقة. وارتفع سهما "سمو" بنحو 20 في المائة ليغلق عند 73.40 ريال، و"الصمعاني" 7 في المائة ليغلق عند 117.20 ريال. بينما تصدر المتراجعة "العمران" بنحو 1.1 في المائة ليغلق عند 67 ريالا، يليه "التطويرية الغذائية" 0.7 في المائة ليغلق عند 70.90 ريال، وحل ثالثا "الوطنية للبناء والتسويق" 0.4 في المائة ليغلق عند 184.20 ريال.
وكان الأعلى تداولا "سمو" بقيمة 19 مليون ريال، يليه "العمران" بقيمة 13 مليون ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بقيمة 6.4 مليون ريال.
- الأسهم السعودية تميل إلى التراجع بضغوط البيع .. والسيولة عند 6.3 مليار ريال
- «نمو» تضيف 11 نقطة بتداولات قيمتها 44 مليون ريال
- برنت يقترب من 40 دولارا للبرميل .. التنسيق السعودي - الروسي يعزز التفاؤل في سوق النفط
- الصين تتجه إلى إحياء مشروع عملاق للبتروكيماويات في شاندونج بتكلفة 20 مليار دولار
- «فولكسفاجن» تتكبد خسائر قيمتها 33 مليار دولار منذ تفجر فضيحة الديزل
- إنتاج النفط الروسي ينخفض إلى 9.39 مليون برميل يوميا في مايو
- غابات الأمازون المطيرة تتحول إلى سهول قاحلة من جراء الحرائق المتعمدة لأهداف تجارية
- نيويورك .. العاصمة الاقتصادية لأمريكا تحت الحظر بعد تعرض متاجرها الفاخرة للنهب
- 7.3 مليون موظف استفادوا من دعم الحكومة الألمانية للدوام الجزئي .. الأعلى منذ أزمة 2008
أسواق الأسهم- السعودية
- تداول تحدد أوقات التداول خلال رمضـان
- توجه لطرح شركة «علم» للاكتتاب
- 1869 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية
- صفقتان خاصتان على سهم "أرامكو" بقيمة 32.8 مليون ريال
- "السوق المالية": طرح 27.2 مليون سهم لـ"أملاك العالمية للتمويل العقاري" للاكتتاب العام
- 5 صفقات خاصة على سهم "أرامكو" بقيمة 7.5 مليون ريال
- السوق السعودي يصعد 1.4% و "أرامكو" تحقق أعلى إغلاق في شهرين ونصف
- سهم أرامكو يصعد للشهر الثاني.. و سابك تجني أكبر مكاسب شهرية في 5 أعوام
- 2.02 تريليون دولار القيمة السوقية لـ "أرامكو" عند الإغلاق.. ارتفعت للجلسة الرابعة
- أرامكو أول سهم شركة نفطية عالمية يعود لمستويات ما قبل حرب أسعار البترول
أضف تعليق