«نمو» تضيف 11 نقطة بتداولات قيمتها 44 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" 11 نقطة بنحو 0.16 في المائة لتغلق عند 7377 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 22 في المائة إلى 44 مليون ريال، كما انخفضت الأسهم المتداولة 32 في المائة لتصل إلى 608 آلاف سهم، أما الصفقات فارتفعت ثمان صفقات إلى 1678 صفقة. وارتفع سهما "سمو" بنحو 20 في المائة ليغلق عند 73.40 ريال، و"الصمعاني" 7 في المائة ليغلق عند 117.20 ريال. بينما تصدر المتراجعة "العمران" بنحو 1.1 في المائة ليغلق عند 67 ريالا، يليه "التطويرية الغذائية" 0.7 في المائة ليغلق عند 70.90 ريال، وحل ثالثا "الوطنية للبناء والتسويق" 0.4 في المائة ليغلق عند 184.20 ريال.

وكان الأعلى تداولا "سمو" بقيمة 19 مليون ريال، يليه "العمران" بقيمة 13 مليون ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بقيمة 6.4 مليون ريال.