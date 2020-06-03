إنتاج النفط الروسي ينخفض إلى 9.39 مليون برميل يوميا في مايو

منذ بداية العام أنتجت روسيا نحو 226.48 مليون طن من النفط.



انخفض إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز إلى 39.7 مليون طن (9.39 مليون برميل يوميا) في أيار (مايو)، مقتربا من هدفه بموجب اتفاق مع مجموعة "أوبك+"، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أمس نقلا عن بيانات لوزارة الطاقة.

وبموجب الاتفاق بين روسيا ومنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، تعهدت موسكو بخفض إنتاجها بنحو 2.5 مليون برميل يوميا إلى 8.5 مليون برميل يوميا للمساعدة على دعم أسعار النفط. ولا يتضمن الاتفاق إنتاج مكثفات الغاز وهي نوع من النفط الخفيف.

وتنتج روسيا عادة ما يراوح بين 700 و800 ألف برميل يوميا من مكثفات الغاز. ويعني ذلك أنه باستثناء مكثفات الغاز، تكون روسيا أنتجت ما يراوح بين 8.59 و8.69 مليون برميل يوميا من النفط الخام في أيار (مايو).

ولا تفصح الوزارة عن إنتاج مكثفات الغاز على أساس شهري بشكل منفصل.

كما ذكرت "إنترفاكس" أن صادرات روسيا من النفط إلى خارج دول الاتحاد السوفياتي السابق في أيار (مايو) بلغت 17.36 مليون طن، أو 4.1 مليون برميل يوميا، بانخفاض 14.2 في المائة على أساس سنوي.

واتفقت "أوبك+" على خفض إنتاجها المجمع بنحو عشرة ملايين برميل يوميا، أو ما يعادل 10 في المائة من إنتاج النفط العالمي، في أيار (مايو) وحزيران (يونيو)، مع تخفيف لاحق للتخفيضات، لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وربما تعقد "أوبك+" مؤتمرا عبر الإنترنت غدا الخميس لمناقشة سياستها، مقارنة بجدول أصلي كان للأسبوع المقبل. ومن المقرر أن تناقش المجموعة تمديد تخفيضات الإنتاج بوتيرتها الجارية.

وقالت "إنترفاكس" أيضا، إن إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي تراجع 9.2 في المائة على أساس سنوي في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى أيار (مايو) إلى 293.26 مليار متر مكعب.

كما أظهرت البيانات أن إنتاج الغاز خلال الشهر الماضي بلغ 52.58 مليار متر مكعب، بانخفاض نسبته 14.5 في المائة عن مستواه للفترة نفسها قبل عام، وفقا لـ"الألمانية".

ومنذ بداية العام الجاري تم إنتاج نحو 226.48 مليون طن من النفط، بانخفاض نسبته 2.6 في المائة عن الفترة نفسها من 2019.

