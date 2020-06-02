هيئة الاتصالات تعزز تنظيمات المشاركة في أبراج شركات الاتصالات المتنقلة

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم عن عزمها تعزيز البيئة التنظيمية لأبراج الاتصالات المتنقلة من خلال رفع نسبة المشاركة فيها من قبل مقدمي الخدمة عن طريق الاندماجات في ملكية الأبراج أو الاستحواذ عليها من قبل المستثمرين المهتمين، وذلك بهدف خفض تكاليفها الرأسمالية والتشغيلية وتحقيق الكفاءة القصوى، بما في ذلك تقليل مصاريف الصيانة لتلك الأبراج. وارتقاءً بمنظومة الاتصالات وتقنية المعلومات، يحقق هذا التوجه المنافسة العادلة بين شركات الاتصالات المتنقلة، وتعزيزًا لنشر شبكات الجيل الخامس بما يتيح تقديم خدمات جديدة كإنترنت الأشياء ورفع جودة الخدمات للمستخدمين.

يذكر أن هذا التوجه تعمل به العديد من الدول المتقدمة بحيث يقوم مستثمرون بشراء وإدارة وتشغيل الابراج، ومن ثم تأجيرها لشركات الاتصالات المتنقلة.