مؤتمر المانحين يجمع 1.35 مليار دولار مساعدات إنسانية لليمن

قال مارك لوكوك، منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة خلال مؤتمر مانحين لمساعدة اليمن إن المانحين الدوليين تعهدوا اليوم الثلاثاء بتقديم 1.35 مليار دولار مساعدات إنسانية لليمن.

واستضافت السعودية مؤتمرا افتراضيا للأمم المتحدة للمساعدة في جمع 2.4 مليار دولار لمعالجة أوجه النقص في تمويل عمليات الإغاثة في اليمن.

وقدمت المملكة اليوم تبرعا قيمته 500 مليون دولار لدعم خطة استجابة مواجهة فيروس كورونا في اليمن حيث رأس وفد المملكة في المؤتمر الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية ويضم الدكتور عبدالله الربيعة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والدكتور عبدالرحمن الرسي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة ومحمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والدكتور عقيل الغامدي مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة للتخطيط والتطوير والمهندس أحمد البيز مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة للعمليات والبرامج .

ويشارك في المؤتمر ما يزيد عن 126 جهة منها 66 دولة و 15 منظمة أممية و 3 منظمات حكومية دولية وأكثر من 39 منظمة غير حكومية بالإضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

كما قال وزير الدولة بوزارة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية نيلز آنين خلال مؤتمر خاص باليمن إن بلاده أعلنت اليوم عن تقديم مساعدات إنسانية لليمن بقيمة 125 مليون يورو (139.8 مليون دولار).

وأعلنت بريطانيا تقديم مساعدات إنسانية لليمن بقيمة 160 مليون جنيه استرليني (201 مليون دولار) وذلك حسبما قال جيمس كليفرلي وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية خلال مؤتمر للمانحين لمساعدة اليمن.