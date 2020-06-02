روسيا: خفض الإنفاق على خطة التعافي الاقتصادي

ذكرت تقارير صحفية أن الحكومة الروسية اعدت خطة قيمتها 7.3 تريليون روبل ( 0106 مليارات دولار) لتحفيز الاقتصاد بنهاية .2021

وبحسب "الألمانية" ذكرت صحيفة فيدوموستي الاقتصادية الروسية أن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، يعتزم تقديم الخطة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم.

وأشارت "بلومبرج" إلى أن قيمة هذه الخطة تقل بمقدار 700 مليار روبل عن قيمة الخطة الأولية التي سبق أن أعلنتها الحكومة في الأسبوع الماضي.

وتتضمن خطة تحفيز الاقتصاد رصد 700 مليار روبل للدعم الاجتماعي و1.3 تريليون روبل لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما تقترح الحكومة إنشاء "خزانة اجتماعية" لضمان وصول مخصصات المساعدات الاجتماعية بصورة فعالة إلى الفئات الأشد احتياجا.