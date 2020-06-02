في إشارة إلى بدء تعافي الاقتصاد.. تراجع عدد طلبات إعانة البطالة في إسبانيا

تراجع عدد الإسبان الذين قدموا طلبات للحصول على إعانة بطالة خلال مايو الماضي مقارنة بالشهرين السابقين وهو ما يشير إلى بدء تعافي النشاط الاقتصاد بعد الرفع الجزئي للقيود والإجراءات التي سبق فرضها لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب "الألمانية" ذكرت وزارة العمل الإسبانية اليوم أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة ارتفع خلال الشهر الماضي بمقدار 26573 طلب. في الوقت نفسه شهدت بعض القطاعات مثل التشييد زيادة في معدلات التوظيف خلال الشهر نفسه.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة خلال الشهر الماضي مازالت هي الأكبر بالنسبة لهذا الشهر في أي عام منذ .2008 في المقابل فإن الرقم المسجل في الشهر الماضي أقل كثيرا من الرقم المسجل في أبريل ومارس الماضيين. وكان عدد طلبات إعانة البطالة في مارس الماضي قد ارتفع بمقدار 611729 طلب.

وأشارت بلومبرج إلى أن أرقام مايو لم تتضمن حوالي 3 ملايين عامل تم تسريحهم بشكل مؤقت خلال الشهر الماضي. ويتوقع المحللون والبنك المركزي الإسباني وصول معدل البطالة في البلاد إلى 22 في المئة خلال العام الحالي قبل أن يبدأ التراجع تدريجيا خلال السنوات المقبلة.